Mercato - PSG : Grosse menace à venir pour cette piste de Leonardo ?

13 août 2020

Sur les tablettes du PSG, Sergej Milinkovic-Savic serait également dans la short-list d’un grand entraîneur italien qui envisagerait de le recruter cet été.

En pleine Ligue des Champions avec le Final 8, le PSG n’en n’oublie pas de gérer son mercato. Une des priorités de Leonardo serait l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Parmi les pistes envisagées, on retrouve Lorenzo Pellegrini mais aussi Tanguy Ndombele et Sergej Milinkovic-Savic. Le milieu de la Lazio serait une des priorités du directeur sportif du PSG malgré le refus du joueur de partir comme révélé en exclusivité. De plus, le Brésilien ne serait pas seul dans ce dossier avec Manchester United, le Real Madrid et la Juventus également sur le Serbe. Toutefois, une nouvelle menace pourrait arriver pour Leonardo dans les prochaines semaines

Allegri veut Milinkovic-Savic !