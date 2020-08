Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un contrat en or pour Paulo Dybala ?

Publié le 13 août 2020 à 19h00 par A.C.

En dépit d’un possible départ, avec notamment l’intérêt du Real Madrid et de Manchester City, Paulo Dybala continuerait de négocier avec la Juventus pour prolonger son contrat.

C’est la crise à la Juventus... et ça pourrait bien profiter à Zinedine Zidane et à Pep Guardiola ! Face à un manque à gagner évident avec l’élimination prématurée en Ligue des Champions et la crise du COVID-19, les Bianconeri doivent vendre, cet été. C’est déjà chose faite avec Blaise Matuidi, mais La Gazzetta dello Sport assure qu’un gros nom devra être sacrifié. Il s’agirait notamment de Paulo Dybala, qui intéresserait le Real Madrid et Manchester City. Meilleur élément de l’équipe cette saison, Dybala semblait pourtant parti pour signer un nouveau gros contrat à la Juventus.

Dybala et la Juventus discuteraient toujours d’une prolongation