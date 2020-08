Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Cristiano Ronaldo, la Juventus a tranché !

Publié le 14 août 2020 à 9h15 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG en marge de la saison prochaine, Cristiano Ronaldo serait tout bonnement intransférable aux yeux de la Juventus et lui-même compterait faire une troisième saison à Turin.

C’est la rumeur folle qui anime le marché des transferts depuis l’élimination de la Juventus face à l’OL en 1/8ème de finale de Ligue des champions : Cristiano Ronaldo va-t-il rejoindre Paris ? Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait déjà noué les premiers liens avec Jorge Mendes, agent de la star portugaise. Journaliste pour la BBC et pour SPORT , Guillem Balague a récemment assuré que la Juventus aurait offert les services de Ronaldo à un grand nom de clubs, y compris le FC Barcelone afin de se débarrasser de son salaire. L’entourage du joueur aurait assuré à As que cette information était fausse. D’ailleurs, la Juventus aurait pris une grande décision concernant son attaquant vedette dans le cadre du mercato.

Ronaldo serait intransférable cet été