Mercato - PSG : Pour l’après-Cavani, Leonardo se tourne vers l’Angleterre

Publié le 14 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Afin de régler succéder à Edinson Cavani, le PSG ne penserait pas qu’à Joshua King en Premier League puisque des discussions auraient déjà eu lieu pour Odion Ighalo.

Avec le départ d’Edinson Cavani et le probable d’Eric Maxim Choupo-Moting à moins d’un énorme revirement de situation, le PSG va devoir recruter un attaquant afin d’apporter une concurrence à Mauro Icardi. Pour le moment, les pistes ne sont pas légion et d’après la presse anglaise, The Sun en l’occurence, le PSG s’intéresserait à Joshua King. L’attaquant de Bournemouth n’est cependant pas l’unique option prise en considération par le directeur sportif du PSG en Premier League.

L’option Ighalo étudiée