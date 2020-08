Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas peut dire merci à Dario Benedetto…

Publié le 14 août 2020 à 4h30 par T.M.

Alors qu’André Villas-Boas a enregistré l’arrivée de Leonardo Balerdi en défense centrale, Dario Benedetto a joué un rôle important dans ce dossier.

Parmi les priorités d’André Villas-Boas pour cet été, on retrouvait notamment l’arrivée d’un défenseur central. Le souhait de l’entraîneur de l’OM a finalement été exaucé avec Leonardo Balerdi, prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund. L’Argentin vient donc épauler Duje Caleta-Car et Alvaro Gonzalez, de quoi apporter un peu de profondeur de banc à Villas-Boas. Ce dernier s’en réjouit et n’a pas caché ce jeudi son intention de voir l’OM lever l’option d’achat de Balerdi, qui serait fixée à 14M€.

« Beaucoup d’influence sur mon choix »