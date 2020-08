Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Thiago Silva se complique…

Publié le 14 août 2020 à 0h45 par La rédaction

A la recherche d’un défenseur central pour succéder à Thiago Silva la saison prochaine, Leonardo suivrait notamment Milan Skriniar. Cependant, ce dossier se complique, alors que le directeur sportif parisien pourrait rapidement oublier l’une des pistes…

La succession de Thiago Silva pourrait se préciser. L’international brésilien va quitter le PSG une fois la saison et la campagne de Ligue des Champions terminées, et Leonardo chercherait un digne successeur à O Monstro . Plusieurs défenseurs centraux seraient ciblés, et l’un d’entre eux serait Milan Skriniar. Cependant, l’international slovaque de l’Inter Milan serait actuellement dans le viseur des Spurs, et Tottenham pourrait chercher à convaincre rapidement le défenseur des Nerazzurri …

Tottenham prêt à accélérer pour Milan Skriniar ?