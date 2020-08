Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauvaise nouvelle pour Leonardo dans le dossier Bakayoko !

Publié le 13 août 2020 à 23h45 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Leonardo cherche activement un milieu de terrain pour cet été. Cependant, une mauvaise nouvelle pourrait bien arriver dans le dossier Tiémoué Bakayoko, toujours actif du côté de la capitale…

Le PSG s’active sur le marché des transferts. Leonardo cherche à recruter au milieu de terrain, et cible, comme révélé par le10sport.com , plusieurs profils : Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Ismaël Bennacer (AC Milan), Lorenzo Pellegrini (AS Rome) ou encore Tiémoué Bakayoko (Chelsea). Le milieu de terrain français ne jure que par l’AC Milan, ancien club du directeur sportif parisien, et pourrait bien rapidement retourner chez les Rossoneri cet été…

Un accord trouvé entre l’AC Milan et Bakayoko ?