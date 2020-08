Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Miralem Pjanic est déjà validé au Barça

Publié le 14 août 2020 à 5h00 par T.M.

Prochainement, Miralem Pjanic va rejoindre le FC Barcelone. Et en Catalogne, on sait déjà que l’ancien de la Juventus va apporter un énorme plus.

Au terme d’un long feuilleton, le FC Barcelone et la Juventus ont finalement réussi à bouler une énorme opération. Ainsi, Arthur Melo filera la saison prochaine à Turin, tandis que Miralem Pjanic va lui rejoindre la Catalogne. A 30 ans, le Bosnien va alors réaliser l’un de ses rêves en évoluant pour les Blaugrana. Il va ainsi venir renforcer l’entrejeu du Barça en évoluant aux côtés de Sergio Busquets, Riqui Puig ou encore Frenkie De Jong. Ce dernier n’a d’ailleurs pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait de Pjanic.

Un énorme plus pour le Barça !