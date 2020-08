Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pogba, Dybala... Une opération colossale à l'étude ?

Publié le 14 août 2020 à 11h00 par A.D.

Paulo Dybala et Paul Pogba seraient tous deux dans le viseur du Real Madrid. Toutefois, la Juventus et Manchester United pourraient plutôt négocier un échange XXL entre leurs deux stars.

Malgré la crise provoquée par le coronavirus, Zinedine Zidane pourrait tout de même renforcer son effectif. Dans cette optique, le coach du Real Madrid aurait identifié plusieurs cibles, et notamment des profils XXL tels que Paulo Dybala ou encore Paul Pogba. Toutefois, pour le joyau argentin et le champion du monde français, Zidane pourrait voir ses chances anéanties par la Juventus et Manchester United.

Un échange entre Paul Pogba et Paulo Dybala ?