Mercato - Real Madrid : Le message fort de Van de Beek sur son avenir !

Publié le 14 août 2020 à 10h00 par T.M.

Annoncé un peu partout en Europe, Donny Van de Beek est toujours un joueur de l’Ajax Amsterdam aujourd’hui. Une situation qui convient tout à fait au milieu de terrain néerlandais.

L’été dernier, Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt ont quitté l’Ajax Amsterdam. Alors que Donny Van de Beek est lui resté, il était annoncé comme le prochain sur la liste des départs. A 23 ans, le milieu de terrain néerlandais est d’ailleurs suivi par les plus grands clubs européens puisqu’il a souvent été question d’un intérêt du Real Madrid ou encore de Manchester United. Toutefois, le coronavirus est depuis passé par là et désormais un départ de Van de Beek n’est plus aussi certain car les caisses des clubs sont vides. Une situation évoquée par le principal intéressé qui ne s’inquiète pas de rester un peu plus longtemps à l’Ajax Amsterdam.

« Vous ne m’entendrez pas me plaindre »