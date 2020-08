Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le vestiaire du Barça attend toujours Neymar

Publié le 14 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Certes, Nasser Al-Khelaïfi a scellé l’avenir de Neymar dans la foulée de la qualification face à l’Atalanta. Néanmoins, le FC Barcelone garderait toujours espoir pour un retour de la star du PSG.

Pour Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé et Neymar ne s’en iront jamais. Voici le message que le président du PSG a fait passer mercredi soir à la suite de la qualification parisienne face à l’Atalanta en 1/4 de finale de Ligue des champions. Dans l’euphorie, le patron du club parisien a scellé les dossiers Mbappé et Neymar qui font beaucoup parler en Espagne puisque le Real Madrid et le FC Barcelone aimeraient respectivement les accueillir. Au Barça , et ce malgré les difficultés économiques du club culé, on se permettrait toujours de rêver du grand retour de Neymar.

« Il a beaucoup de talent et aiderait beaucoup l'équipe »