Mercato - PSG : Après son match face à l’Atalanta, Neymar fait toujours rêver le Barça

Publié le 13 août 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Ayant réalisé une belle prestation individuelle bien qu’elle ait été entachée par sa maladresse devant le but avec le PSG face à l’Atalanta mercredi (2-1), Neymar a démontré qu’il était encore au top de sa forme. De quoi permettre au FC Barcelone de toujours rêver d’un retour du Brésilien.

Il était partout. Alors que Kylian Mbappé n’a pas pu être aligné dans le onze de départ de Thomas Tuchel pour cause de blessure, au même titre que Marco Verratti, alors qu’Angel Di Maria était suspendu, Neymar a pris les choses en main à Lisbonne. Lors de ce 1/4 de finale de Ligue des champions face à l’Atalanta finalement remporté 2 buts à 1 par le PSG, le numéro 10 parisien a éclaboussé la rencontre par son talent et a même réalisé 16 dribbles réussis, une première depuis 2008 en Ligue des champions et la prestation de Lionel Messi face à Manchester United. Néanmoins, ayant beaucoup donné et n’ayant pas lésiner sur les efforts, le Brésilien s’est montré maladroit dans le dernier geste. Mais pas de quoi totalement nuire à sa prestation globale qui a fait beaucoup parler et ce jusqu’à Barcelone où il est régulièrement annoncé. Bien que le président Josep Maria Bartomeu ait récemment fait savoir que l’opération Neymar était difficile à réaliser cet été compte tenu du contexte économique actuel, cela n’empêche pas le club blaugrana de se prendre à rêver d’un retour du Brésilien en Catalogne.

Clément Lenglet et Arturo Vidal sur la même longueur d’onde

« Le PSG est un top-club comme Manchester United. Difficile que ce genre d’opération ait lieu cet été. Que faudrait-il pour voir Neymar revenir au Barça ? Déjà que le PSG décide de le vendre, ce qui n’est pas le cas actuellement » . Voici le témoignage que livrait Josep Maria Bartomeu à beIN SPORTS récemment. Mais ce discours tenu par le président du FC Barcelone n’enlèverait en rien le fait que le Barça veuille toujours témoigner du retour de Neymar. D’ailleurs, Clément Lenglet s’était récemment exprimé à ce sujet à l’occasion d’un entretien accordé à SPORT . L’international français est certes arrivé en 2018 et n’a donc jamais évolué avec Neymar à Barcelone, mais le défenseur du Barça voudrait quand même jouer aux côtés de la star auriverde. « Bien sûr que j'aimerais jouer avec Neymar. J'aimerais l'avoir dans mon équipe » . Un message concis, mais clair de la part de Lenglet qui n’est pas seul dans ce cas de figure. Milieu de terrain du FC Barcelone, Arturo Vidal est également pour un transfert de Neymar au Barça et il l’a clairement fait savoir lors de son passage en conférence de presse ce jeudi dans le cadre du 1/4 de finale de Ligue des champions opposant le FC Barcelone au Bayern Munich vendredi. « Il est compréhensible qu'ils veuillent signer Neymar et pas seulement à cause du match d'hier. C'est parce qu’il colle au Barça. Il a beaucoup de talent et aiderait beaucoup l'équipe. Au-delà de cela, je ne sais pas. Je ne pense qu'au Bayern et au passage. Il est difficile de parler des autres joueurs ». a assuré le Chilien dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . À Barcelone, tout le monde semble attendre impatiemment le retour de Neymar, même les anciennes gloires du club blaugrana.

Même chez les anciens du club, on milite pour le retour de Neymar