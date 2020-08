Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Luis Suarez pourrait débloquer un dossier XXL !

Le FC Barcelone semble être largué dans la course à Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter annoncé comme la priorité de l’été. Luis Suarez pourrait toutefois changer les choses...

Ce n’est pas un secret, le FC Barcelone souhaite recruter Lautaro Martinez. C'est un feuilleton qui dure désormais depuis plusieurs mois, avec Lionel Messi qui pousserait pour la venue de son compatriote. L’attaquant de l’Inter aurait d’ailleurs même trouvé un accord avec le Barça selon Sport , avec notamment un salaire de 10M€ par an. Les différentes parties se sont toutefois retrouvées dans une impasse. Le Barça ne souhaitait pas lever la clause de 111M€, expiré désormais depuis le 7 juillet dernier, l’Inter ne souhaite pas brader son joueur, qui lui-même n’a jamais vraiment forcé un départ. Un homme peut toutefois tout changer. Calciomercato a en effet annoncé que le Barça pourrait faire une grosse offre pour Lautaro Martinez, mais seulement en cas de départ de Luis Suarez, l’actuel titulaire à la pointe de l’attaque. MARCA annonçait d’ailleurs récemment que l’international uruguayen de 33 ans, ne serait pas insensible aux sirènes de la MLS.

Luis Suarez vers le Qatar ?

Finalement, l’appel pourrait non pas arriver de l’ouest... mais plutôt de l’est ! Ce jeudi, Sport annonce qu’Al-Arabi voudrait s’attacher les services de Luis Suarez, dont le contrat avec le FC Barcelone se termine en juin 2021. Ce serait Heimir Hallgrímsson, l’entraineur du club qatari, qui aurait réclamé le recrutement de l’attaquant Uruguayen, arrivé à Barcelone en 2014. Al-Arabi ne s’en serait tenu qu’à une simple prise de renseignements concernant la situation de Luis Suarez et Sport , n’évoque ni la réponse du joueur, ni celle du Barça. Le média catalan précise toutefois que l’attaquant possède une clause de prolongation d’un an dans son contrat, qui s’activerait automatiquement en fonction des matchs joués sur la saison 2020/2021.

Un départ de Luis Suarez, la seule solution ?