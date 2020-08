Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un contrat en or promis à Lautaro Martinez ?

Publié le 9 août 2020 à 1h00 par A.C.

Lautaro Martinez, annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone, a reçu une promesse claire.

Viendra ? Ne viendra pas ? En Catalogne on parle du dossier Lautaro Martinez depuis plusieurs mois déjà. Les choses semblaient s’être gâtée pour le FC Barcelone, d’ailleurs, mais Josep Maria Bartomeu a laissé entendre qu’une nouvelle tentative sera faite. « Quand la Ligue des champions sera terminée, nous parlerons à l'Inter. Mais ce dossier est pour l'instant à l'arrêt » a assuré le président du Barça, au micro de beIN SPORTS . Pourtant, ce samedi l’agent de l’attaquant de l’Inter a semblé mettre fin aux débats. « Lautaro a encore trois années de contrat avec l’Inter et il est très heureux là où il est » a déclaré Carlos Beto Yaque, invité de l’émission La Figura de la Cancha . « Son transfert au Barça est plus un argument des médias, qu’un véritable dossier ».

Lautaro Martinez bientôt parmi les mieux payés de l’Inter