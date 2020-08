Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme retournement de situation dans ce dossier à 6M€ !

Publié le 8 août 2020 à 23h00 par D.M.

L’ASSE suivrait bien le joueur de Valladolid Marcos André. La presse espagnole avait indiqué récemment que le club stéphanois avait formulé une offre de 6M€, mais la réalité serait légèrement différente.

L’ASSE prépare son grand ménage. L’Equipe indiquait le 6 août dernier que Claude Puel ne compte plus sur Yann M’Vila, Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz, Wahbi Khazri, Miguel Trauco, Sergi Palencia et Loïs Diony. Une vague de départs qui pourrait pousser le club stéphanois à se montrer actif et à recruter des renforts offensifs. As annonçait que l’ASSE aurait ciblé Marcos André. Le média espagnol va plus loin en indiquant que les Verts auraient proposé une offre de 6M€ pour tenter d’attirer l’attaquant du Real Valladolid.

L'ASSE bien sur les traces de Marcos André

Sur son live Twitch ce vendredi, Manu Lonjon avait jeté un froid sur ce transfert : « Tu sais comment fonctionne Sainté. Ils ne peuvent pas mettre 3,4,5,6 millions d’euros sur un attaquant. » Mais ce samedi, le journaliste a fait son mea-culpa et indique que l’ASSE se serait bien positionné dans ce dossier Marcos André. Toutefois, les chiffres divulgués par la presse espagnole ne seraient pas exacts et l'offre serait légèrement inférieure à 6M€.