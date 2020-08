Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce constat clair sur l’avenir de Messi !

Publié le 8 août 2020 à 22h30 par D.M.

Ancien directeur sportif du FC Barcelone, Ariedo Braida a indiqué que Lionel Messi n’a jamais eu l’intention de quitter la Catalogne.

« Leo l'a dit, il veut terminer sa carrière au Barça. Il est l’homme d’un seul club. Leo Messi, dans trois, quatre, ou beaucoup plus d’années, arrêtera de jouer, mais il jouera alors au Barça. Cela a toujours été son club, il est venu enfant, il ressent les couleurs. Il est le meilleur joueur de l'histoire, il est au Barça et il est clair que c'est son club pour toujours » déclarait ce mercredi Josep Maria Bartomeu dans un entretien accordé à beIN SPORTS . Pourtant, l’Inter espérerait toujours recruter Lionel Messi. Sport Mediaset indique ce samedi que le club nerazzurro aurait confié à Javier Zanetti la mission d’approcher l’attaquant et le convaincre de poser ses valises à Milan.

« Il n'a jamais envisagé la possibilité de changer de maillot »