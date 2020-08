Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lautaro Martinez met fin aux débats !

Publié le 8 août 2020 à 18h30 par A.C.

Carlos Beto Yaque, agent de Lautaro Martinez, a définitivement clarifié les choses concernant un possible transfert de l’attaquant au FC Barcelone.

Voilà des mois que Lautaro Martinez fait les gros titres des rubriques mercato de la presse espagnole. Coéquipier de Lionel Messi en sélection, il est en effet annoncé comme le grand objectif du FC Barcelone. Plusieurs formules ont ainsi été essayées. Le Barça aurait tout d’abord fait des offres autour de 50M€ à l’Inter, puis toujours plus grandes, ajoutant également des joueurs comme Junior Firpo. Les répercussions de la crise sanitaire n’ont forcément par aidé le Barça, qui n’a d’ailleurs jamais semblé vouloir lever la clause de 111M€, qui a expiré le 7 juillet dernier. Du côté de l’Inter on n’a jamais changé de cap : si un club souhaite recruter Lautaro Martinez, il devra payer la clause. Dans le cas contraire, les Nerazzurri seront très heureux de le garder.

Bartomeu ne lâche pas le morceau

Des mois de négociations stériles ne semblent pourtant pas avoir découragé le FC Barcelone. Par le biais de son président, le club catalan a en effet laissé entendre qu’un retour à la charge est programmé pour Lautaro Martinez, une fois la Ligue des Champions terminée. « S’il y a une date pour réactiver ce dossier ? Non, parce que nous attendons avec impatience les matchs internationaux » a déclaré Josep Maria Bartomeu, lors d’une récente interview accordée à beIN SPORTS . « Quand la Ligue des champions sera terminée, nous parlerons à l'Inter. Mais ce dossier est pour l'instant à l'arrê t ». Mais comment le Barça pourrait réussir, là où il a échoué jusqu’à maintenant ? Tuttosport a expliqué que les dirigeants souhaitent vendre plusieurs joueurs dont Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho ou encore Ousmane Dembélé, pour ensuite retenter leur chance avec Lautaro Martinez.

« Son transfert au Barça est plus un argument des médias, qu’un véritable dossier »