Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un plan de marche fixé dans le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 8 août 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Pour préparer la succession de Luis Suarez (33 ans), le Barça souhaiterait miser en priorité sur Lautaro Martinez. Toutefois, les exigences de l'Inter et la crise provoquée par le coronavirus bloqueraient la direction du FC Barcelone sur ce dossier. Pour avoir les moyens de ses ambitions, le club catalan envisagerait de faire un énorme ménage dans son effectif. Mais les Lombards n'auraient pas dit leur dernier mot.

Agé de 33 ans et peu épargné par les blessures, Luis Suarez semble être sur le déclin. Dans cette optique, le Barça préparerait déjà sa succession et aurait déniché son digne héritier : Lautaro Martinez. Très performant sous les couleurs de l'Inter, le buteur argentin aurait tapé dans l'oeil du FC Barcelone, qui en aurait fait sa grande priorité pour cet été. Toutefois, le Barça serait en difficulté sur ce dossier. En effet, l'Inter, qui ne voudrait pas se séparer de Lautaro Martinez, exigerait près de 111M€ pour s'en séparer. Une somme que le FC Barcelone ne serait pas disposé à payer. D'autant que la crise provoquée par le coronavirus a fortement touché ses caisses. Malgré ses difficultés sur le plan économique, Josep Bartomeu n'abandonne pas l'idée de recruter Lautaro Martinez. Comme l'a indiqué le président du Barça, il attend la fin de la Ligue des Champions pour lancer les grandes manoeuvres. « S’il y a une date pour réactiver ce dossier ? Non, parce que nous attendons avec impatience les matchs internationaux. Quand la Ligue des champions sera terminée, nous parlerons à l'Inter. Mais ce dossier est pour l'instant à l'arrêt » , a-t-il confié il y a quelques jours à BeIN SPORTS .

Lautaro Martinez est attendu au Barça

En plus de Josep Bartomeu, Clément Lenglet a également évoqué le dossier Lautaro Martinez. Interrogé par BeIN SPORTS Arabia , le défenseur français n'a pas tari d'éloges à l'égard du buteur de l'Inter. « Lautaro Martinez ? Il est très bon. Il a beaucoup de qualité et est puissant. Il aime les duels, mais il aime aussi la profondeur. Il est très performant devant le but et est bon de la tête. Il est agressif dans la surface de réparation et est très jeune. C'est un très bon joueur » , a-t-il confié. Alors que Lautaro Martinez semble faire l'unanimité au FC Barcelone, une stratégie aurait été mise en place pour mener à bien ce dossier.

Vendre avant d'acheter