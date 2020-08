Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre improbable pour Coutinho ?

Publié le 14 août 2020 à 6h00 par Th.B.

Indésirable que ce soit du côté du FC Barcelone ou du Bayern Munich où il a été prêté, Philippe Coutinho pourrait cependant bien figurer dans l’effectif du Barça la saison prochaine.

Après un an et demi de prestations mitigées au FC Barcelone, Philippe Coutinho a été prêté l’été dernier au Bayern Munich où il n’a pas su convaincre ses dirigeants. Le président du conseil d’administration bavarois Karl-Heinz Rummenigge assurait dernièrement que l’option d’achat de 120M€ ne sera pas levée par le champion d’Allemagne. Du côté du FC Barcelone, on chercherait une nouvelle porte de sortie à l’international brésilien qui pourrait finalement faire partie intégrante de l’effectif blaugrana lors du prochain exercice.

Pour l’agent de Coutinho, le Barça est une destination possible