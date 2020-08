Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’agent de Coutinho fait une annonce importante !

Publié le 13 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Prêté pour deux saisons au Bayern Munich, Philippe Coutinho, devrait changer de club cet été. Si les dernières rumeurs envoient le Brésilien en Angleterre, la réalité pourrait être bien différente.

Puisque Philippe Coutinho n’a pas réussi à s'imposer comme prévu comme un élément incontournable du FC Barcelone, il a été prêté au Bayern Munich. Après deux saisons pas beaucoup plus convaincantes, Coutinho quittera la Bavière et cherche un club pour la saison prochaine. Le milieu ne manque pas de prétendants puisque des clubs comme Leicester et Tottenham chercherait à se faire prêté le Brésilien. Mais la piste la plus crédible restait celle d’Arsenal. Coutinho aurait même été aperçu en train de visiter les installations des Gunners .

«Il se pourrait que Barcelone soit la destination ultime»