Mercato - PSG : Tuchel a-t-il définitivement sauvé sa tête avec la victoire contre l'Atalanta ?

Publié le 14 août 2020 à 8h00 par La rédaction mis à jour le 14 août 2020 à 9h06

Longtemps annoncé en ballottage défavorable pour son avenir, surtout depuis le retour de Leonardo, Thomas Tuchel s'est offert une bouffée d'oxygène en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Suffisant pour sauver son poste ?

Arrivé en 2018 sur le banc du Paris Saint-Germain afin de succéder à Unai Emery, Thomas Tuchel a rapidement fait l'unanimité. Présenté comme un entraîneur à poigne, l'Allemand a finalement rapidement démontré sa capacité à gérer un vestiaire de stars. Sa relation avec Neymar semble excellente et sa méthode de travail, baptisée ironiquement calinothérapie, fonctionne bien. Au niveau du jeu proposé, Thomas Tuchel se montre là aussi convaincant avec une philosophie tournée vers l'offensive. Mais ça, c'était avant son premier huitième de finale de Ligue des Champions sur le banc du PSG. Après une victoire probante à Old Trafford (2-0), le club de la capitale s'écroule au match retour contre Manchester United (1-3). Et suite à cette désillusion, la fin de saison parisienne a été très compliquée, au point que l'avenir de Thomas Tuchel, qui avait pourtant prolongé son contrat quelques semaines plus tôt jusqu'en juin 2021, soit remis en cause. Ces derniers jours encore l'Allemand était annoncé sur le départ en cas de nouvel échec en Ligue des Champions. La victoire contre l'Atalanta (2-1) a-t-elle ainsi sauvé l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund ?

Tuchel sauvé par Choupo ?

Il est surement trop tôt pour l'affirmer, mais une chose est sûre, Thomas Tuchel s'est offert une bouffée d'oxygène en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et pour cause, comme le révélait récemment L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi avait songé à se séparer de l'Allemand après la défaite lors du huitième de finale aller contre le Borussia Dortmund. Mais surtout, le retour de Leonardo au poste de directeur sportif l'été dernier, a rapidement engendré des rumeurs de départ pour Tuchel. Et pour cause, le dirigeant brésilien aime travailler avec ses hommes, et ce n'est pas lui qui a nommé l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund sur le banc du PSG. Leonardo avait déjà pris les devants en contactant Massimiliano Allegri dès le mois de décembre, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Mais comment licencier un entraîneur qui réussit le quadruplé sur la scène nationale et qui atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, voire mieux ? Cela semble compliqué. Grâce à ses résultats, mais également à la crise du Covid-19 qui fera réfléchir le PSG plus d'une fois avant de payer les 15M€ d'indemnités correspondant au coût du licenciement de Thomas Tuchel et de son staff, le technicien a probablement sauvé sa place sur le banc parisien. Un peu aussi grâce à Eric Maxim Choupo-Moting...



