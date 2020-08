Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir se faire une raison pour Cristiano Ronaldo...

Publié le 14 août 2020 à 17h30 par A.C.

Gros dossier du moment, Cristiano Ronaldo peut-il vraiment être une recrue envisageable pour le Paris Saint-Germain ? Les choses commencent peu à peu à se préciser pour Leonardo...

On ne parle plus que de ça. Depuis l’élimination de la Juventus en Ligue des Champions, par la main de l’Olympique Lyonnais, l’avenir de Cristiano Ronaldo soulève des nombreuses questions. Le Portugais serait agacé par les résultats de la Juventus en Ligue des Champions et commencerait à penser à un départ à en croire La Gazzetta dello Sport . Mais pour aller ou ? A en croire France Football et Foot Mercato , la piste la plus chaude concernerait le Paris Saint-Germain. Les propriétaires qataris semblent en effet totalement capables de frapper un gros coup pour Cristiano Ronaldo, même en cette période de crise. Un rêve réalisable... mais très compliqué pour le PSG. Ces derniers jours, de plus en plus de sources ont en effet émis des doutes concernant une possible arrivée de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo restera la star de la Juve de Pirlo

Tout a commencé par l’entourage de Cristiano Ronaldo, qui a récemment démenti d’après AS toutes les informations concernant un possible départ. Puis, la presse italienne a commencé à changer de cap. Il Corriere dello Sport a en effet assuré qu’Andrea Pirlo n’aurait aucune intention de voir Cristiano Ronaldo filer, cet été. Ainsi, celui qui a été récemment intronisé nouvel entraineur de la Juventus, souhaite rencontrer le Portugais au plus vite. Au programme, présentation du projet de la Juve pour les deux prochaines saisons, point sur la tactique et le football souhaité, mais surtout explication concernant la place qu’occupera Cristiano Ronaldo dans l’équipe de Pirlo. Ce dernier point est presque futile, puisqu’ Il Corriere dello Sport n’a aucun doute : Cristiano Ronaldo sera encore le pilier central de la Juventus de Pirlo.

La Juventus prête à tout pour garder Cristiano Ronaldo