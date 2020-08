Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La fin du feuilleton Paulo Dybala déjà connue ?

Publié le 14 août 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Alors que Paulo Dybala pourrait quitter la Juventus cet été, le Real Madrid et Manchester City seraient prêts à sauter sur l'occasion et à lui tendre les bras. Toutefois, le joyau argentin ne l'entendrait pas de cette oreille et voudrait toujours rester chez les Bianconeri. Ses représentants seraient d'ailleurs toujours au travail pour qu'il prolonge avec le club turinois.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Paulo Dybala serait de plus en plus incertain. Comme l'a indiqué Tuttosport dernièrement, un départ cet été serait clairement une possibilité pour l'attaquant de la Juventus. En fin de contrat en juin 2022, Paulo Dybala ne serait pas un considéré comme indispensable à la Juve. Ainsi, il pourrait être vendu lors du mercato estival. Conscient de la situation de Paulo Dybala, Zinedine Zidane voudrait en profiter pour le recruter cet été. Toutefois, le coach du Real Madrid ne serait pas seul sur ce dossier et pourrait être contrarié par Pep Guardiola, le coach de Manchester City. Pour mettre toutes les chances de son côté, Zidane aurait cependant un atout à faire valoir : Isco. Toujours selon le média transalpin, la Juventus apprécierait le profil de l'international espagnol, mais elle n'aurait pas la force de frappe suffisante pour payer à la fois les 60-70M€ de transfert et le salaire du joueur. Dans cette optique, un échange à la Pjanic-Arthur pourrait être négocié entre la Juve et le Real. Ainsi, Isco pourrait rejoindre les Bianconeri , tandis que Paulo Dybala ferait le chemin inverse en direction de Madrid. En prime, la Juventus pourrait faire une plus-value de 30 à 40M€.

Paulo Dybala réclamerait un salaire XXL à la Juve

Alors qu'un départ serait d'actualité pour Paulo Dybala, il pourrait finalement rester à la Juventus et prolonger son contrat. A en croire Tuttosport , le clan Dybala et la Juve seraient toujours en train de négocier un nouveau contrat. Toutefois, les deux parties auraient du mal à trouver un terrain d'entente. En effet, Paulo Dybala réclamerait un salaire à hauteur de 15M€ nets par an, tandis que la Juventus voudrait payer une part fixe moins importante et insérer dans son futur bail des bonus en fonction de ses performances.

