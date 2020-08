Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance se confirme pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 août 2020 à 10h15 par H.G.

Alors qu’il annoncé avec insistance sur le départ de la Juventus ces derniers jours et qu’il est cité dans le viseur du PSG, Cristiano Ronaldo n’aurait en réalité par la moindre intention de quitter les Bianconeri prochainement.

Le transfert de Cristiano Ronaldo du Real Madrid à la Juventus a fait l’effet d’une bombe à l’été 2018. Marquant la fin d’un cycle au sein du club de la capitale espagnole, cette opération a offert de grands espoirs aux Bianconeri dans leur quête de soulever de nouveau la Ligue des Champions. Cependant, deux ans plus tard, le bilan est contrasté. Si la Vieille Dame est une nouvelle fois parvenue à conserver son titre de championne de Serie A cette saison, elle a une nouvelle fois échoué dans la prestigieuse compétition européenne en se faisant éliminer par l’Olympique Lyonnais la semaine dernière. Et après la défaite contre l’Ajax Amsterdam en quarts de finale l’an dernier, cette élimination dès le stade des huitièmes serait la goutte d’eau de trop pour Cristiano Ronaldo. Ainsi, plusieurs médias ont dernièrement annoncé que le quintuple Ballon d’Or souhaitait quitter la Juventus dès cet été, en annonçant parallèlement que le PSG était l’une des destinations préférentielles de l’international portugais. Seulement voilà, il semblerait que toutes ces informations n’aient été que de simples rumeurs sans fondement…

Pas de départ pour CR7 !