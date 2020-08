Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce retentissante pour une arrivée de Cristiano Ronaldo !

Publié le 14 août 2020 à 8h15 par T.M.

Ces derniers jours, le dossier Cristiano Ronaldo a pris de l’ampleur du côté du PSG. Et visiblement, Leonardo aurait bel et bien une une occasion à saisir pour recruter l’attaquant de la Juventus.

En 2018, la planète football était secoué suite au choix de Cristiano Ronaldo de quitter le Real Madrid pour rejoindre la Juventus. 2 ans plus tard, un nouveau tremblement de terre pourrait avoir lieu. En effet, du côté de Turin, le Portugais serait notamment déçu du niveau de jeu de son équipe et l’élimination en Ligue des Champions face à l’OL a certainement dû agrandir ce malaise. De ce fait, un départ est de plus en plus évoqué dans les médias et la piste PSG revient également sans cesse. Depuis l’arrivée de QSI en 2011, Cristiano Ronaldo était annoncé comme le rêve des Qataris, qui ont tenté, en vain, à plusieurs reprises de le recruter. Mais cet été, cela pourrait bien être différent…

Leonardo Cristiano Ronaldo sur un plateau