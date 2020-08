Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au coeur des rumeurs, Cristiano Ronaldo rétablit la vérité !

Publié le 14 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il est annoncé sur le départ et qu’il aurait été proposé à plusieurs cadors européens dont le PSG, le clan Cristiano Ronaldo est monté au créneau.

Souhaitant se séparer de Cristiano Ronaldo et surtout de son salaire mirobolant alors que la Juventus traverse une passe financière difficile, la Vieille Dame aurait proposé ses services à plusieurs grands clubs européens dans le cadre du mercato estival, et même au FC Barcelone selon Guillem Balague. La déclaration choc du journaliste de la BBC a fait beaucoup parler dans les médias et est arrivé jusqu’aux oreilles du clan Cristiano Ronaldo. Et alors que le PSG serait dans le coup pour accueillir la star portugaise, Ronaldo ne devrait pas bouger cet été.

Ronaldo ne bougerait pas