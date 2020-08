Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le clan Ajroudi ne lâche rien pour le rachat de l'OM !

Publié le 14 août 2020 à 2h15 par A.M.

Alors que Mohamed Ayachi Ajroudi est plus discret ces dernières semaines, l'hommes d'affaires franco-tunisien aurait toujours la volonté de racheter l'OM.

« On l'a répété des centaines de fois. Il n'y a rien, il n'y a aucune discussion. L’OM n’est pas à vendre ». L'entourage de Frank McCourt se montrait récemment très clair au sujet des velléités de vente de l'homme d'affaires américain. Et pourtant, dans le même temps, Mohamed Ayachi Ajroudi ne compte pas abandonner son projet de rachat de l'OM. Par le biais d'un communiqué, Wingate, la banque mandatée par le clan Ajroudi dans ce projet, révèle que le Franco-Tunisien ne lâche rien.

Le clan Ajroudi en rajoute une couche