Mercato - Real Madrid : Courtisé par le Barça, Vinicius Jr revient sur son énorme dilemme…

Publié le 14 août 2020 à 9h30 par T.M.

Aujourd’hui joueur du Real Madrid, Vinicius Jr était également courtisé par le FC Barcelone. Un dilemme sur lequel est revenu le crack brésilien.

Très prometteur du côté du Flamengo, et ce malgré son jeune âge, Vinicius Jr était annoncé comme le futur Neymar au Brésil. Une promesse qui avait alors éveillé l’intérêt des plus grands clubs européens. Mais c’est finalement le Real Madrid qui a raflé la mise, en lâchant pas moins de 45M€ pour s’offrir le crack auriverde. C’est ainsi qu’à l’été 2018, Vinicius Jr a posé ses valises au sien de la Casa Blanca. Depuis, l’ailier de Zinedine Zidane a fait son trou et a trouvé sa place. Il n’empêche que cela aurait pu se passer différemment pour le principal intéressé. En effet, à défaut de rejoindre le Real Madrid, il aurait très bien filer chez l’ennemi, le FC Barcelone, également très intéressé.

« Je n’ai eu que deux jours pour choisir »