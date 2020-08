Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une tendance claire se dessine pour l’avenir de Modric !

Publié le 14 août 2020 à 19h00 par H.G.

Grand artisan des succès du Real Madrid ces dernières saisons, Luka Modric ne devrait pas se voir imposer quoi que ce soit par la direction de l’écurie espagnole cet été au sujet de son avenir.

Renforcer son entrejeu sans dépenser d’argent sur le marché des transferts. Si l’idée semble saugrenue sur le papier, c’est pourtant ce qu’est en train de réaliser le Real Madrid grâce au retour de deux joueurs envoyés en prêt cette saison. Il est acté depuis ce mercredi que Martin Odegaard sera dans l’effectif de Zinedine Zidane la saison prochaine, et cela en dépit du fait qu’il était initialement censé enchainer sur une deuxième saison dans les rangs de la Real Sociedad. De même, Dani Ceballos, prêté à Arsenal cette saison, pourrait suivre les pas de l’international norvégien cet été en revenant lui-aussi au Real Madrid. Cependant, cette situation pourrait maintenant avoir une conséquence sur le temps de jeu et l’avenir de certains joueurs présents dans l’effectif actuellement. Isco serait tout particulièrement concerné, mais le joueur de 28 ans ne serait pas l’unique joueur dont l’avenir s’écrit en pointillés dans la mesure où Luka Modric pourrait également voir son temps de jeu considérablement diminuer la saison prochaine, à un an de la fin de son contrat.

Luka Modric aurait carte blanche pour son avenir !