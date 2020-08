Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Solskjær a pris une première décision pour l’avenir de Paul Pogba !

Publié le 14 août 2020 à 21h45 par H.G.

Alors que l’avenir de Paul Pogba fait l’objet d’incertitudes, Manchester United aurait d’ores et déjà pris la décision de prolonger le contrat de l’international français.

De quoi sera fait l’avenir de Paul Pogba cet été ? La question promet d’agiter les prochaines semaines du mercato estival dans la mesure où de nombreuses écuries se verraient bien accueillir l’international français. La Juventus aimerait le faire revenir, le PSG suivrait également sa situation, tandis que Zinedine Zidane n’a toujours pas abandonné l’idée de l’accueillir au Real Madrid. Mais au milieu de ce climat d’incertitude, Manchester United aurait déjà pris une première décision quant à l’avenir de son milieu de terrain.

Manchester United devrait activer l’option dans le contrat de Pogba, mais…