Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane va avoir une fenêtre de tir pour Paulo Dybala !

Publié le 14 août 2020 à 22h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid serait intéressé par la perspective de recruter Paulo Dybala cet été, le club de la capitale espagnole aurait une opportunité claire à saisir dans ce dossier.

À 32 ans, Karim Benzema n’incarne plus l’avenir au Real Madrid. Bien qu’il ait porté les Merengue cette saison en Liga en les conduisant à leur premier titre de champion d’Espagne depuis 2017, la direction madrilène chercherait d’ores et déjà son successeur après avoir vu Luka Jovic totalement échouer dans cette optique. Ainsi, il a été annoncé ces derniers temps que la Casa Blanca était intéressée par le profil de Paulo Dybala, tout comme le serait également Manchester City. Et à en croire les derniers échos venus d’Italie, le Real Madrid et les Citizens pourraient bien avoir une chance dans ce dossier au cours des prochaines semaines.

Paulo Dybala ne serait pas vu comme un élément intransférable par la Juventus !