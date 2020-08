Foot - Mercato

Mercato : Entre Manchester United et les besoins de Barcelone, la vérité sur Ansu Fati

Publié le 14 août 2020 à 18h30 par Thomas Bourseau

Véritable révélation de la saison avec le FC Barcelone, le jeune Ansu Fati fait tourner la tête des grandes écuries européennes dont Manchester United. Néanmoins, et bien que le Barça soit en proie à des difficultés financières, un départ de la pépite blaugrana ne serait absolument pas au programme.

Il y avait un moment que le FC Barcelone n’avait pas sorti un crack de son centre de formation. Elle semblait lointaine l’époque des Lionel Messi, des Andrés Iniesta ou plus récemment des Sergio Busquets. Mais l’été dernier, alors que le joueur en question était courtisé par le Real Madrid, un intérêt plutôt connu, mais qui ne serait pas isolé. The Times révélait courant juin que l’AS Monaco, l’OGC Nice, le Borussia Dortmund ou encore Newcastle United avaient tenté leur chance avant qu’il ne finisse par s’engager définitivement avec le FC Barcelone. Manchester United aurait également été dans le coup et le serait toujours à en croire SPORT . Ces derniers mois, le média catalan dévoilait un intérêt des Red Devils porté par le renommé Jorge Mendes. L’agent de Cristiano Ronaldo aurait approché la direction blaugrana en lui faisant savoir que si elle était ouverte à un transfert, Manchester United serait enclin à l’idée de débourser une somme de 100M€ minimum. La donne aurait changé puisqu’un montant plus important serait en passe d’être proposé et serait susceptible de trouver preneur du côté du FC Barcelone. Mais la vérité serait tout autre.

Manchester à l’affût, mais…

Journaliste italien, anciennement à la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira est très actif en cette période de mercato sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter , il a récemment publié une information de la plus haute importance au début du mois d’août. En effet, selon lui, les négociations entre le FC Barcelone et le clan Fati au sujet d’une prolongation de contrat avanceraient particulièrement bien. Une clause libératoire colossale pourrait d’ailleurs être incluse dans son nouveau contrat avec un montant s’élevant à 400M€. De quoi refroidir n’importe quel cador européen. Une information qui a cependant été démenti par SPORT qui assure que Fati devrait patienter avant de signer un nouveau contrat avec le Barça qui fait face à de sérieuses difficultés financières depuis l’émergence du Covid-19 et des retombées économiques de la crise sanitaire. De quoi permettre à Manchester United d’espérer, d’autant plus que les Red Devils disposeraient des moyens financiers nécessaires pour satisfaire le clan Fati sur le plan salarial. En parallèle, le dossier Jadon Sancho se compliquant considérablement, United pourrait tout miser sur Ansu Fati. Cependant, l’institution mancunienne n’aurait aucune chance de mener à bien cette opération.

… Le FC Barcelone ne voudrait rien savoir pour Ansu Fati