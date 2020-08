Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce gros débat qui cristallise l’attention en interne !

Publié le 14 août 2020 à 16h30 par H.G.

Alors que le Real Madrid a vendu Achraf Hakimi à l’Inter il y a quelques semaines, toute la question est désormais de savoir quelle sera l’identité de la doublure de Dani Carvajal la saison prochaine. Et dans cette optique, deux options seraient actuellement dans la balance dans la tête des dirigeants madrilènes.

Auteur de deux très bonnes saisons du côté du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi était censé faire son grand retour au Real Madrid cet été. Seulement voilà, craignant la concurrence de Dani Carvajal en qui Zinedine Zidane loue une confiance absolue, le Marocain a pris la décision de quitter le club de la capitale espagnole et de s’engager en faveur de l’Inter contre 40M€. Ainsi, face à un Dani Carvajal indéboulonnable dans le onze des Merengue mais qui n’a d’autres choix que de souffler parfois, toute l’inconnue est de savoir qui sera sa doublure la saison prochaine. L’une des solutions du Real Madrid pourrait être trouvée en la personne d’Alvaro Odriozola, qui va faire son retour au sein de la Casa Blanca prochainement après avoir été prêté pendant six mois au Bayern Munich. Cependant, pour l’heure, rien ne serait véritablement arrêté quant au futur de l’ancien joueur de la Real Sociedad à en croire les dernières informations venues d’Espagne.

Le Real Madrid songe à miser sur Alvaro Odriozola...

D’après les indiscrétions rapportées par AS ce vendredi, Zinedine Zidane serait convaincu du potentiel d’Alvaro Odriozola, et cela en dépit du fait qu’il ne l’a fait que très peu jouer en première partie de saison. Après sa belle fin de prêt du côté de la Bavière, le technicien français serait convaincu d’être en mesure de pouvoir récupérer la meilleure version du joueur de 24 ans, chose qui lui permettrait de disposer d’un excellent latéral droit en plus de Dani Carvajal. De son côté, l’international espagnol reviendrait au Real Madrid avec un esprit déterminé avec l’idée d’être important et serait convaincu d’être en mesure de concurrencer son coéquipier en sélection espagnole. Pour autant, malgré ces bonnes intentions, rien ne semble encore clair pour l’heure. En effet, comme l’explique le quotidien MARCA ce vendredi, le facteur économique entrera clairement en compte. Il est annoncé de longue date que le Real Madrid souhaite largement dégraisser son effectif cet été afin d’engranger des liquidités après les difficultés économiques induites par la pandémie de COVID-19, et Alvaro Odriozola figurerait justement dans le viseur d’Arsenal.

... mais n'écarte pas encore l'option Lucas Vazquez !