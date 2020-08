Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour Kylian Mbappé, le Real Madrid s’active en coulisse !

Publié le 13 août 2020 à 18h30 par Th.B.

Pour l’été 2021, le Real Madrid saurait déjà à quoi s’en tenir. En effet, l’objectif numéro 1 se nomme sans contestation possible Kylian Mbappé. Pour y parvenir, le club merengue entendrait bien enclencher une grosse opération dégraissage au sein de l’effectif de Zinedine Zidane, et ce dès cet été.

L’été dernier, le Real Madrid a investi plus de 400M€ sur le marché des transferts en recrutant Eden Hazard, Luka Jovic, Ferland Mendy, Eder Militao ainsi que Rodrygo Goes. Alors forcément la crise financière engendrée par le Covid-19 qui a entraîné la suspension des compétitions et l’affluence dans les stades n’a pas vraiment fait les affaires du Real Madrid. Résultat ? Le club merengue se retrouve juste d’un point de vue financier, à l’instar de bien des clubs en Europe, et aurait les pieds et les poings liés sur le marché des transferts. Seuls des départs semblent à ce jour permettre au Real Madrid d’envisager de potentielles arrivées lors de ce mercato estival inédit qui va durer jusqu’au mois d’octobre. En ce qui concerne des éventuelles grosses opérations, tout est reporté comme le président Florentino Pérez l’avait assuré en juillet dernier dans la foulée du sacre du Real Madrid en Liga. « Il n’y aura pas de grands transferts cet été. Mbappé ? Ça pourra attendre. C’est très difficile de demander aux joueurs de baisser leur salaire pour après faire un gros transfert. Madrid recrutera quand il pourra faire face à ce genre de chose » . Interrogé par la Onda Cero sur le dossier Mbappé dont le Real Madrid en ferait une priorité, Florentino Pérez s’est montré clair : « ça pourra attendre », mais pas trop non plus. Mbappé resterait l’objectif numéro un du Real Madrid et à l’été 2021, une offensive devrait être lancée auprès du PSG bien que le président Nasser Al-Khelaïfi ait assuré mercredi soir suite à la qualification du PSG en demi-finale de Ligue des champions que le club de la capitale ne vendra « jamais » le champion du monde.

Quelques intouchables, mais des départs déjà programmés

Ce jeudi, Marca fait un gros point sur le mercato estival du Real Madrid, et particulièrement sur les départs escomptés. Afin d’alléger sa masse salariale et de surtout renflouer ses caisses, les dirigeants merengue auraient dressé une liste de potentiels départs qui leur permettraient de bien préparer l’arrivée de Kylian Mbappé. Au poste de gardien de but, et ce grâce à son trophée de meilleur gardien de Liga, Thibaut Courtois serait vu comme un intouchable, au même titre qu’Andriy Lunin qui a terminé son prêt au Real Oviedo. En défense, il devrait y avoir peu de changements. Zinedine Zidane va pouvoir conserver son noyau fort avec Ferland Mendy, Raphaël Varane, Sergio Ramos, Eder Militaro, Dani Carvajal et Marcelo. Des joueurs comme Alvaro Odriozola, Nacho Fernandez et Jesus Vallejo semblent être amenés à aller voir ailleurs alors que le profil de Sergio Reguilon aurait la cote sur le marché. Mais c’est bien au milieu de terrain que les incertitudes se font ressentir avec Isco, Luka Modric, Brahim Diaz et Dani Ceballos. Si aucune offre n’arrivait, ils devraient rester au Real Madrid, néanmoins, le club merengue pourrait voir d’un excellent oeil leurs départs afin de renflouer les caisses. Reinier Jesus devrait cependant partir. Devant, Lucas Vazquez, Luka Jovic, Mariano Diaz ou encore Borja Mayoral ne font plus l’unanimité, mais deux cas en particulier seraient sur la liste prioritaire du Real Madrid, à savoir Gareth Bale et James Rodriguez.

Le casse-tête Bale et James Rodriguez