Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité à saisir pour cet international espagnol !

14 août 2020

Alors que le PSG a coché le nom de Rodrigo pour renforcer son attaque, le club de la capitale pourrait bien avoir une opportunité à saisir avec l’attaquant du FC Valence.

Bien qu’il ait définitivement enrôlé Mauro Icardi après sa saison en prêt, le PSG souhaite toujours se renforcer offensivement cet été. Dans cette optique, comme le10sport.com vous l'a révélé ce mercredi, le club de la capitale a coché le nom de Rodrigo. Leonardo a dernièrement pris des renseignements au sujet de l’attaquant du FC Valence, le club étant actuellement en train d’organiser une vague de départs ayant déjà conduit Francis Coquelin ainsi que Dani Parejo à rejoindre Villarreal et Ferran Torres à être vendu à Manchester City. Et à en croire les dernières révélations venues d’Espagne, il semblerait bien que le PSG ait une fenêtre de tir avec Rodrigo dans les prochaines semaines.

Le FC Valence est bien disposé à se séparer de Rodrigo !