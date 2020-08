Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Atalanta, prolongation… Quel avenir pour Florian Thauvin ?

Publié le 14 août 2020 à 11h30 par T.M.

Après avoir manqué une grande partie de la saison dernière, Florian Thauvin est de nouveau disponible. Une bonne nouvelle pour André Villas-Boas et l’OM. Il n’empêche que l’avenir du champion du monde apparait toujours incertain entre prolongation et possible départ.

Embêté par une blessure à la cheville, Florian Thauvin a dû faire une croix sur quasiment toute la saison de Ligue 1. Un coup dur pour André Villas-Boas qui n’a donc pas pu aligner son trio offensif avec Dimitri Payet et Dario Benedetto. Mais après des mois des rééducation, l’attaquant français est enfin de retour et il a certainement envie de prouver tout son talent après sa longue absence. Mais pour Thauvin, il a donc cet aspect sportif, mais aussi la question de son avenir sur la Canebière. En effet, sa situation contractuelle apparait délicate. A 27 ans, l’ancien joueur de Newcastle n’a plus qu’un an de contrat et compte tenu de la situation actuelle de l’OM, une prolongation semble difficilement envisageable. Par conséquent, il existe donc la possibilité de voir Florian Thauvin partir libre à l’été 2021. A moins qu’il ne soit transféré dès cet été…

L’Atalanta est à fond !

Alors que Florian Thauvin avait récemment clamé son envie de rester à l’OM la saison prochaine, notamment dans l’optique de disputer la Ligue des Champions, la tendance pourrait pourquoi pas s’inverser. En effet, le nom du Français revient de plus en plus souvent du côté de l’Italie et notamment à l’Atalanta. Eliminé par le PSG, le club transalpin souhaite rapidement tourner la page et pourrait se consoler sur le marché des transferts. Ainsi, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , l’Atalanta aurait bien l’intention de recruter un nouvel élément offensif, ayant coché pour cela le nom de Thauvin, mais aussi de Jérémie Boga ou Taison. Reste à savoir qui sera l’heureux élu, mais Florian Thauvin pourrait possiblement s’offrir un nouveau défi de l’autre côté des Alpes. Une information qui vient confirmer celle récemment dévoilée par TMW , annonçant que le club de Bergame était bien à fond sur le joueur de l’OM et que des discussions avaient même déjà débutées avec Pablo Longoria.

« La présence pour Florian est un actif en plus pour l’équipe »