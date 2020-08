Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Gros coup de froid pour la piste David Luiz !

Publié le 14 août 2020 à 10h40 par La rédaction

Alors qu’il était dernièrement annoncé que le Stade Rennais était intéressé par la perspective d’accueillir David Luiz, rien n’aurait véritablement avancé en ce sens.

En dépit du fait qu’il vienne de prolonger son contrat à Arsenal, David Luiz pourrait prochainement quitter le club de la capitale anglaise. En effet, ces dernières heures, il a été dernièrement annoncé que l’ancien défenseur de Chelsea et du PSG était dans le viseur du Stade Rennais et qu’un rendez-vous était prévu entre l’international brésilien et Florian Maurice. Seulement voilà, cette possibilité vient de prendre un gros coup de froid. Et pour cause, Manu Lonjon a tout simplement expliqué dans un live ce mercredi qu’aucune discussion n’avait eu lieu entre le Stade Rennais et David Luiz et qu’aucune rencontre en ce sens n’était programmée. Affaire à suivre…