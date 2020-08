Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme danger en prévision dans le dossier Koulibaly ?

Publié le 14 août 2020 à 11h15 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec Manchester City pour Kalidou Koulibaly. Alors qu'il voudrait clore ce dossier au plus vite, le Napoli espérerait voir Manchester United revenir à la charge pour déclencher une énorme vente aux enchères.

Quelle sera la prochaine destination de Kalidou Koulibaly ? Après six saisons de bons et loyaux services avec le Napoli, l'international sénégalais pourrait faire ses valises et migrer vers un tout nouveau club lors du mercato estival. Comme l'a indiqué Spazio Napoli ce mercredi, le PSG et Manchester City se disputeraient toujours le recrutement de Kalidou Koulibaly. En effet, Fali Ramadani aurait rejoint la ville de Lisbonne pour s'entretenir avec Leonardo et Pep Guardiola au sujet de son poulain. Toutefois, ces deux clubs pourraient voir Manchester United perturber leurs plans.

Le Napoli pressé d'en finir avec Kalidou Koulibaly ?