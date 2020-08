Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour cet attaquant, Paris a le feu vert !

Publié le 15 août 2020 à 5h15 par Th.B.

Dans le cadre de la succession d’Edinson Cavani, le PSG s’intéresse au profil de Rodrigo, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Et le FC Valence serait bien vendeur pour son international espagnol.

Cet été, le PSG va en plus d’Edinson Cavani qui a déjà plié bagage, perdre son héros de Lisbonne en la personne d’Eric Maxim Choupo-Moting. En effet, le contrat du buteur décisif face à l’Atalanta mercredi en 1/4 de finale de Ligue des champions expirera à la fin du mois d’août. Seul Arnaud Kalimuendo pourra imposer une concurrence à Mauro Icardi la saison prochaine. Une situation à laquelle Leonardo compte remédier. Le10sport.com vous a dévoilé en exclusivité le 12 août que Rodrigo figurait sur les tablettes du directeur sportif du PSG et que des renseignements avaient déjà été pris par Leonardo pour le joueur qui devrait quitter le FC Valence contre un chèque de 40M€ environ.

Rodrigo sur la liste des transferts à Valence