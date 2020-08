Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un nouvel échec pour cette star voulue par Bartomeu ?

Publié le 15 août 2020 à 7h00 par Th.B.

Pour renforcer l’attaque du FC Barcelone en cas de départ d’une des stars offensives de l’équipe, le Barça songe à recruter Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Néanmoins, Manchester City ne devrait pas laisser filer son milieu offensif.

Et si le FC Barcelone tentait le coup Bernardo Silva ? En juillet dernier, le10sport.com vous avait révélé en exclusivité que dans la perspective d’un départ d’Antoine Griezmann ou d’une solution offensive du FC Barcelone, le club blaugrana prévoyait de tenter un coup avec Bernardo Silva. Récemment, The Daily Telegraph confirmait cette information. Le média britannique allait plus loin en dévoilant que le Barça compterait faire de lui un élément phare de son effectif la saison prochaine. De quoi laisser entendre qu’une offensive devrait être lancée, départ ou non du côté du FC Barcelone. Ce dossier serait cependant bien délicat.

Un échange, seule solution pour Bernardo Silva ?