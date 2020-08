Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le pire est tout à fait possible pour Lionel Messi !

Publié le 15 août 2020 à 4h30 par T.M.

A Barcelone, Josep Maria Bartomeu apparait assez serein pour l’avenir de Lionel Messi. Il n’empêche que le Blaugrana pourraient bien craindre le pire avec la Pulga. Explications.

Dernièrement, la presse espagnole assurait que Lionel Messi avait stoppé les négociations avec le FC Barcelone pour sa prolongation. De quoi alors jeter un froid sur son avenir, lui qui n’a plus qu’un an de contrat. Une suscite qui alimente les rumeurs, notamment avec un départ vers l’Inter Milan. Il n’empêche qu’en Catalogne, Josep Maria Bartomeu n’a pas vraiment peur. « Leo l'a dit, il veut terminer sa carrière au Barça. Il est l’homme d’un seul club. Leo Messi, dans trois, quatre, ou beaucoup plus d’années, arrêtera de jouer, mais il jouera alors au Barça », a-t-il dernièrement assuré au sujet de l’avenir de Lionel Messi.

Messi à l’Inter Milan ?