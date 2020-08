Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le puzzle se construit autour de l’axe Messi-Xavi

Publié le 14 août 2020 à 16h00 par T.M.

Xavi a pris une position claire autour de Lionel Messi. Dans le contexte actuel, elle apporte une confirmation claire de l’axe qui est en train de se construire pour une éventuelle prise de contrôle du Barça.

Comme analysé par le10sport.com , si Xavi ne croit pas trop à son arrivée cet été sur le banc du Barça, la repoussant à plus tard, c’est probablement lié au fait que le président Bartomeu, en pleine lutte de pouvoir avec Messi, n’est pas très chaud pour introniser coach un proche de la star. Et que le duo devra attendre les élections à la présidence du club au printemps 2021 en espérant l’élection du candidat qu’ils soutiennent, Victor Front, si l’on en croit les médias espagnols.

Xavi au soutien de Messi…