Mercato - Barcelone : Bartomeu doit faire une croix sur Xavi !

Publié le 14 août 2020 à 4h00 par T.M.

Au FC Barcelone, on rêve d’un retour de Xavi pour remplacer Quique Setien. Problème, les derniers propos de l’ancienne gloire blaugrana ne devraient pas faire plaisir à Josep Maria Bartomeu.

Quique Setien sera-t-il encore sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine ? Actuellement, la place de l’entraîneur blaugrana ne tiendrait qu’à un fil et cet été, un changement pourrait très bien être envisageable. D’ailleurs, cela fait plusieurs semaines désormais que la succession de Setien fait énormément parler. Plusieurs noms ont été évoqués, Le 10 Sport vous a notamment révélé qu’Arsène Wenger avait notamment dit non au Barça. Mais en Catalogne, un nom retient surtout l’attention : Xavi. Ancien joueur blaugrana, l’Espagnol officie aujourd’hui sur le banc d’Al Sadd. Et après avoir refusé de revenir en janvier dernier, cette fois pourrait être la bonne. Pas forcément aux yeux de Xavi…

« Je ne pense pas que ce soit pour maintenant »