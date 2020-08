Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale aurait déjà une destination en tête...

Publié le 13 août 2020 à 20h00 par A.C.

Gareth Bale, sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, semble avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Entre Gareth Bale et Zinedine Zidane, le courant ne passe pas. Ce n’est pas nouveau, puisque déjà lors de son premier passage, Zidane ne semblait pas compter énormément sur l’ailier gallois. Les choses se sont encore plus compliquées ces derniers mois. Le coach du Real Madrid a notamment annoncé que Bale n’était pas présent face à Manchester City, en huitième de finale de Ligue des Champions... tout simplement parce qu’il ne souhaitait pas jouer ! « Il ne remettra plus jamais ce maillot » aurait même confié un dirigeant du Real Madrid tout récemment, à en croire El Chiringuito .

Bale rêverait de MLS, mais pas avant 2022 !