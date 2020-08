Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé aurait déjà tranché pour son avenir !

Publié le 14 août 2020 à 8h30 par T.M.

Cet été, il est de plus en plus question d’un possible départ d’Ousmane Dembélé du FC Barcelone. Un scénario auquel ne penserait toutefois pas le champion du monde.

Enfin ! Ce vendredi, face au Bayern Munich, Ousmane Dembélé pourrait bien retrouver les terrains avec le FC Barcelone. En effet, après une énième grosse blessure, le Français est enfin de retour dans le groupe de Quique Setien. A voir maintenant si l’entraîneur blaugrana voudrait l’utiliser. Une bonne nouvelle pour l’ancien de Dortmund, qui n’efface en rien les doutes autour de son avenir en Catalogne. En effet, alors que le Barça a besoin d’argent, un départ de Dembélé serait bien vu par la direction barcelonaise, pour qui le vase aurait déjà débordé, déçue des blessures à répétition du joueur de 23 ans.

Pas de départ au programme !