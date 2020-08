Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est totalement fou de ce joueur !

Publié le 15 août 2020 à 3h00 par A.M.

Toujours en quête de renforts cet été, André Villas-Boas s'active clairement pour récupérer Mickaël Cuisance, le milieu de terrain du Bayern Munich.

Cet été, l'Olympique de Marseille vit un mercato largement impacté par ses problèmes financiers. Contraint de vendre avant de dépenser sur le marché, le club phocéen a toutefois réussi à attirer gratuitement Pape Gueye, libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec Le Havre, et Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund. Malgré tout, André Villas-Boas souhaite encore deux renforts, à savoir un attaquant et un latéral gauche, et a réclamé que chaque départ soit compensé par une arrivée. Notamment au milieu de terrain, secteur de jeu qui pourrait voir filer plusieurs joueurs à l'image de Maxime Lopez, Kevin Strootman et surtout Morgan Sanson.

Villas-Boas insiste pour Cuisance

Dans cette optique, le technicien portugais semble déjà avoir une idée précise pour le recrutement dans ce secteur de jeu. En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, André Villas-Boas adore Mickaël Cuisance qui pourrait quitter le Bayern Munich. A tel point que l'entraîneur de l'OM maintient un contact régulier avec le milieu de terrain du club bavarois. Toutefois, dans ce dossier il faudra se méfier de Rennes et des Girondins de Bordeaux qui apprécient également grandement le profil de Mickaël Cuisance.