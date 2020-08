Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : Un nouveau gros coup de profile pour les Sang-et-Or !

Publié le 15 août 2020 à 2h30 par A.M.

Déjà très actif sur le marché des transferts, le RC Lens pourrait bien poursuivre sur sa lancée. Seko Fofana, le milieu de terrain de l'Udinese, ouvre la porte aux Sang-et-Or.

Pour son grand retour en Ligue 1, le Racing Club de Lens se montre ambitieux. Les Sang-et-Or ont déjà attiré Facundo Medina, Loïc Badé, Wuilker Fariñez, Jonathan Clauss, Gaël Kakuta et Ignatius Ganago. Mais ce n'est pas tout, puisque le club artésien ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin et souhaite à recruter un milieu de terrain. Dans cette optique, la priorité se nommerait Seko Fofana (25 ans). Passé par les jeunes de Manchester City, l'international ivoirien (4 sélections) sort d'une très belle saison à l'Udinese où il s'est imposé comme un titulaire indiscutable. Un dossier qui s'annonce peut-être compliqué pour le RC Lens. Mais c'est sans compter sur la volonté du joueur. Seko Fofana affiche en effet sa volonté de rejoindre les Sang-et-Or.

L'appel du pied de Fofana