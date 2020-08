Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Van de Beek douche les espoirs de Zidane !

Publié le 15 août 2020 à 2h45 par A.M.

Suivi par plusieurs clubs, dont le Real Madrid, Donny Van de Beek s'est prononcé sur son avenir et se voit bien poursuivre l'aventure à l'Ajax Amsterdam.

Suite à la merveilleuse saison de l'Ajax Amsterdam, plusieurs joueurs sont partis l'été dernier à l'image de Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt. Cet hiver, malgré une saison plus discrète, c'est Hakim Ziyech qui s'est engagé avec Chelsea, club qu'il rejoindra cet été. Finalement, Donny Van de Beek est l'un des seuls joueurs majeurs de l'effectif de l'Ajax à ne pas avoir bougé. Convoité par le Real Madrid, l'international hollandais assure d'ailleurs qu'il pourrait encore poursuivre l'aventure avec son club formateur.

Van de Beek n'écarte pas l'idée de rester à l'Ajax