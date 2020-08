Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’issue du feuilleton Dembélé déjà connue ?

Publié le 15 août 2020 à 3h30 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone semble décidé à se séparer d’Ousmane Dembélé. Un feuilleton qui commence à faire de plus en plus parler, mais dont l’issue pourrait déjà être connue.

Recruté à prix d’or pour faire oublier Neymar, Ousmane Dembélé n’a clairement pas réussi cette mission. Il faut dire que le Français a passé plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains avec le FC Barcelone. Désormais remis de sa dernière blessure, le champion du monde espère enfin pouvoir montrer de quoi il est capable, ayant notamment changé ses habitudes souvent pointées du doigt en Catalogne. Mais pour cela, il faudra que Dembélé ait sa chance, ce qui pourrait ne pas être le cas. En effet, à plusieurs reprise, il a été expliqué que le Barça était excédé par les blessures à répétition de son joueur, souhaitant alors s’en séparer, d’autant plus qu’il faut faire rentrer de l’argent dans les caisses cet été.

Dembélé a son idée !