Mercato - PSG : Leonardo va mettre Icardi en danger !

Publié le 15 août 2020 à 3h15 par A.M.

Après avoir bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi, Leonardo cherche un nouvel attaquant pour assurer le rôle de doublure de l'Argentin. Et plusieurs noms circulent.

Le mercato du Paris Saint-Germain devrait s'accélérer une fois que la Ligue des Champions sera terminée. Et plusieurs dossiers attendent Leonardo qui souhaite renforcer plusieurs secteurs de jeu, comme le milieu de terrain et le poste de latéral droit. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG cherchera également un attaquant afin de compenser le départ d'Edinson Cavani et assurer le rôle de doublure de Mauro Icardi dont le transfert définitif a été acté pour 50M€, hors bonus. Et dans cette optique, Leonardo a déjà activé plusieurs pistes.

Leonardo cherche un nouvel attaquant